حسن الرداد في كواليس تصوير فيلم «بلموندو» (فيديو)

يواصل الفنان حسن الرداد، تصوير فيلمه الجديد «بلموندو»، الذي يتعاون فيه مع المخرج ياسر سامي، تمهيدًا لطرحه ضمن موسم أفلام صيف 2023.

وكشف المنتج سامر المحضر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن كواليس تصوير فيلم بلموندو، حيث ظهر حسن الرداد ومحمود حافظ، داخل سوبر ماركت، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال بلموندو

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم بلموندو لـ حسن الرداد

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث