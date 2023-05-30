لماذا تراجع حسن الرداد عن فيلم بطل جيله؟.. السر في شركة الإنتاج

فاجأ الفنان حسن الرداد، الجمهور، بالتحضير لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم «بلوموندو»، من إنتاج «رويال صن»، وهي الشركة ذاتها التي كان من المفترض أن يقدم من خلالها فيلم يحمل اسم «بطل جيله».

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عدة من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول مصير فيلم بطل جيله، لاسيما بعد إعلانه عن تصوير الفيلم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لطرحه في موسم صيف 2023.

مصير فيلم بطل جيله

وعلمت «الوطن»، أن مشروع فيلم «بطل جيله» يواجه مصيرًا مجهولاً، إثر خلافات بين الشركة المنتجة ومؤلف العمل محمود حمدان، حتى اضطر حسن الرداد إلى البحث عن مشروع جديد، إلى أن استقر على «بلوموندو».

الفيلم الجديد، بطولة حسن الرداد، من تأليف حازم ومحمد ويفي، واخراج ياسر سامي، ومن المقرر الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل.

كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.