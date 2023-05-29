تفاصيل فيلم حسن الرداد الجديد «بلوموندو».. يصور أول مشاهده خلال أيام

يجري النجم حسن الرداد التحضيرات النهائية لفيلمه الجديد مع المنتج سامر المحضر، بعد الاستقرار على اسم الفيلم «بلوموندو»، على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل فيلم «بلوموندو»

الفيلم بطولة النجم حسن الرداد، ومن تأليف حازم ومحمد ويفي واخراج ياسر سامي وإنتاج شركة رويال صن سامر المحضر، ومن المقرر عرض الفيلم في صيف 2023.

وفي سياق متصل سوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المقرر أن يضم الفيلم بجانب حسن الرداد عدد كبير من النجوم، كما بدأ المخرج ياسر سامي في عمل معاينات أماكن التصوير على أن تبدأ عمليات التصوير خلال أيام قليلة.

آخر عمل سينمائي لحسن الرداد

وكان حسن الرداد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا في السينما، من خلال فيلمه الأخير «تحت تهديد السلاح»، والتي تدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات.