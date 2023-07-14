الأمم المتحدة: يجب ضمان مستوى أمني عال بمنشآت كوريا الشمالية النووية

قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد الحياري، إنه من الأهمية أن تضمن كوريا الشمالية مستوى عال من الأمن في منشآتها النووية، مضيفا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه في انتظار إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، من الضروري محافظة «بيونج يانج»، على أعلى مستوى من الأمن في منشآتها النووية.

صواريخ كوريا الشمالية

وأوضح الحياري، أنه خلال الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية، سقط صاروخ باليستي عابر للقارات في البحر في المنطقة الاقتصادية الخاصة لروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية

إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

وأمس الخميس، أعلنت كوريا الشمالية، إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب «هواسونج 18»، أمس الأول الأربعاء، تحت إشراف زعيم البلاد، «كيم جونج أون».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الصاروخ حلق مسافة 1001 كيلومتر لمدة 4.491 ثانية على أقصى ارتفاع 6648.4 كيلومتر قبل سقوطه في منطقة محددة مسبقا في البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.