اليابان تعتبر إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية تهديدا لأمن المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل صباح اليوم الأربعاء، فيما أفادت مصادر حكومية بأن الصاروخ سقط في المحيط.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم عن «هيروكازو ماتسونو»، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله «إن تصرفات كوريا الشمالية، بما في ذلك الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية، تهدد سلامة وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي»، مضيفا أنه لا توجد تقارير عن وقوع أي أضرار.

تصرفات كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان

من جهته، أمر رئيس الوزراء «فوميو كيشيدا»، الحكومة بجمع المزيد من المعلومات حول الإطلاق وتقديمها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا أو مقذوفا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وكان آخر إطلاق للصاروخ يوم 15 يونيو الماضي.