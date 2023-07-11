كوريا الشمالية تتهم الجيش الأمريكي باختراق مجالها الجوي 8 مرات

أزمة جديدة وتصعيد خطير يلوح في الآفق بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، على خلفية انتهاك طائرات تجسس عسكرية أمريكية لمجالها الجوي، وفقا لما وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«البنتاجون»: الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، في تصريحات صحفية، إن جيش بلادها ملتزم بالقانون الدولي، في تعليقها على اتهامات كوريا الشمالية بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية، 8 مرات بطائرة تجسس عسكرية.

وأكدت «كيم يو جونج»، شقيقة زعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أن الجيش الأمريكي سيواجه رحلة محفوفة بالمخاطر للغاية حال الاختراق المتكرر من قبل الطائرات الأمريكية للمجال الجوي لبلادها.

وأوضحت «كيم يو جونج»، أن طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي اخترقت مجال بلادها الجوي داخل منطقة «بيونج يانج» الاقتصادية الخالصة، مشيرة في بيان، إلى الإخطار المسبق للجيش الكوري الشمالي بالرد المضاد بناء على إذن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

«واشنطن» تدعو «بيونج يانج» للانخراط في دبلوماسية جادة

وأوضحت المتحدثة باسم «البنتاجون» سابرينا سينج، أن تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية ما هذه إلا مجرد اتهامات، فيما حث المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، «بيونج يانج» على الامتناع عن الأعمال التصعيدية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكررت الخارجية الأمريكية، دعوتها للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت «كيم يو جونج»، من جديد، إلى انتهاك طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مرارا المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية، أمس الاثنين، وانتقدت المسؤولة الكورية الشمالية، الجارة الجنوبية، لتدخلها في الأمر قائلة إن هذه القضية بين الجيش الشمالي والقوات الأمريكية.

«بيونج يانج» تدعو جارتها الجنوبية إلى التزام الصمت

ودعت نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، «سول»، إلى التزام الصمت في الحال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، قالت في وقت سابق، إن طائرة استطلاع أمريكية انتهكت المجال الجوي لبلادها.