«الأرصاد»: درجات الحرارة المحسوسة اليوم على مختلف الأنحاء تصل لـ 44 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المحسوسة وهي الدرجة التي يشعر بها المواطن وتصله بشكل دقيق وتختلف عن العظمى والصغرى كليا.

وأوضح خبراء الأرصاد في بيان، أن درجات الحرارة المحسوسة اليوم على كل من القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية، فيما تسجل العظمى 36، والسواحل الشمالية 35 والعظمى 32 درجة، وفي مناطق جنوب سيناء المحسوسة 41 بينما العظمى 38 درجة مئوية.

درجات الحرارة المحسوسة اليوم

وتابعت الأرصاد، أن سكان مناطق شمال الصعيد يشعرون بدرجة حرارة محسوسة تسجل 41 درجة بينما العظمى 39 وفي جنوب الصعيد تصل المحسوسة لـ 44 درجة بينما العظمى تقل عنها درجة واحدة.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، ويكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وشهدت الساعات الأولى اليوم حتى السادسة صباحا شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على كافة مدن الجمهورية

- القاهرة 36 - 25

- العاصمة الإدارية 36 - 24

- أكتوبر 37 - 24

- بنها 36 - 25

- دمنهور 36 - 25

- الوادي النطرون 36 - 24

- كفر الشيخ 35 - 24

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 37 - 26

- شبين الكوم 36 - 25

- طنطا 35 - 24

- دمياط 34 - 24

- بورسعيد 34 - 24

- الإسماعيلية 37 - 24

- السويس 36 - 23

- العريش 35 - 24

- رفح 34 - 25

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 37 - 21

- كاترين 34 - 17

- الطور 34 - 25

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 32 - 24

- العلمين الجديدة 31 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 33 - 21

- سيوة 36 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 34 - 27

- الفيوم 39 - 24

- بني سويف 38 - 25

- المنيا 39 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 40 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 42 - 24

- أبوسمبل 43 - 18.