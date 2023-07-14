حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. استمرار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في بيان لها، إذ يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، ويكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية وتكون خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى على الأنحاء كافة كما يلي:

القاهرة 36 - 25

- العاصمة الإدارية 36 - 24

- أكتوبر 37 - 24

- بنها 36 - 25

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 36 - 24

- كفر الشيخ 35 - 24

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 37 - 26

- شبين الكوم 36 - 25

- طنطا 35 - 24

- دمياط 34 - 24

- بورسعيد 34 - 24

- الإسماعيلية 37 - 24

- السويس 36 - 23

- العريش 35 - 24

- رفح 34 - 25

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 37 - 21

- كاترين 34 - 17

- الطور 34 - 25

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 32 - 24

- العلمين الجديدة 31 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 33 - 21

- سيوة 36 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 34 - 27

- الفيوم 39 - 24

- بني سويف 38 - 25

- المنيا 39 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 40 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 42 - 24

- أبوسمبل 43 - 18