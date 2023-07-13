إزالة 6 حالات تعد على أراضي أملاك دولة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إزالة 6 حالات تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز ساحل سليم، ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ21، التي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملات مستمرة

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 3 حالات تعد لمباني أملاك دولة، بمساحة 340 متر مربعا، مشيرا إلى عدم التهاون أو التقصير في تنفيذ الإزالة لأي تعد على أراضى.

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