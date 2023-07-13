وزير الصحة يكرم طاقم تمريض في أسيوط لأمانتهم

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية، لأمانتهم والحفاظ على مبلغ مالي عُثر عليه بحوزة أحد المرضى النفسيين المترددين على المستشفى.

العثور على مبلغ مالى كبير رفقة مريض نفسى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فى بيان صحفي اليوم، إن طاقم التمريض تعامل مع مريض حضر إلى المستشفى يظهر عليه علامات المرض النفسي، ويعاني من فصام ذهاني وأعراض هلاوس وسلوكيات غير منتظمة، وبعد فحص الطبيب وعمل إجراءات دخول المستشفى تبين للفريق أن المريض لديه مجموعة من الأكياس والأوراق المتهالكة، فأبلغوا إدارة المستشفى وتم تشكيل لجنة فحص محتويات الأكياس ووجد به مبلغ مالي كبير ولا يعلم الأهل عنها شيئًا، وتم إجراء محضر بذلك، وحفظ المبلغ في الأمانات لحين تسليمه لصاحب الشأن بعد تمام شفائه، حيث أكد الوزير أن هذا العمل يدل على مدى الأمانة والصدق والأخلاق الكريمة للفريق الطبي.

أسماء طاقم التمريض الذي جرى تكريمه

شمل التكريم كل من الدكتور حسن عبدالرازق أحمد مدير مستشفى أسيوط للصحة النفسية، وطنطاوي عبدالفتاح رئيس هيئة التمريض، وفريق التمريض (محمد عزت محمود، وائل رؤوف نمر، هاني خميس حمادة، سلامة فرغلي عرفة، أسامة جمال عبدالعاطي)، وذلك بحضور الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.