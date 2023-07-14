أسعار الخضروات اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 داخل سوق العبور

يفضل الكثير شراء الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بشكل عام خلال يومي الجمعة والسبت لأنها إجازة نهاية الأسبوع، وفي هذا الإطار يستعرض موقع سوق العبور تفاصيل أسعار الخضروات، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

كيلو بامية من 16 إلى 24 جنيهًا.

كيلو قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

كيلو ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

كيلو لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

كيلو بنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو كرفس (6 ربطات كيلو) من 12 جنيهًا.

كيلو كرفس فرنسي (6 ربطات كيلو) من 7.5 جنيه.

كيلو فجل أحمر (الربطة كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فجل صيني من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو كسبرة (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو بقدونس (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو جرجير (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو شبت (100 رابطة كيلو) من 60 إلى 80 جنيهًا.

كيلو بصل من 10 إلى 13.5 جنيه.

كيلو كوسة من 3 إلى 6 جنيهات.

كيلو جزر دون عروش من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

كيلو نعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 جنيه.

كيلو سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 جنيه.

كيلو طماطم من 2.5 إلى 5 جنيهات.

كيلو بطاطس من 6 إلى 8.5 جنيه.

كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلوات) من 18 إلى 24 جنيهًا.

كيلو زعتر (الربطة كيلو) 45 جنيهًا.

كيلو عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) 80 جنيهًا.

كيلو فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات.