أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14-7-2023.. كيلو عنب بناتي بـ18 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة اليوم، استقرار في الأسواق تزامنا مع ثبات أسعار الخضروات، وفقا لما كشفه الموقع الرسمي لسوق العبور.

ووفق المعلن في سوق العبور، نوضح في التقرير التالي أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم على هذا النحو:

كيلو كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

كيلو عنب بناتي اصفر من 12 إلى 18 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 12 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من 14 إلى 20 جنيها.

برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيها.

كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيها.

كيلو ليمون بلدي من 17 إلى 27 جنيها.

كيلو ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو تفاح مصري من 11 إلى 23 جنيها.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيها.

كيلو تين برشومي من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 12 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 30 إلى 40 جنيها.

بطيخ 3 (4: 6 كيلو) من 16 إلى 24 جنيها.

كيلو دوم من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها.

كيلو كريز (الكيلو) من سعر: 50 جنيها.

كيلو كيوي من سعر: 26 جنيها.

كيلو أفوكاتو من سعر: 60 إلى سعر: 90 جنيها.

كيلو جنزبيل من سعر: 40 إلى سعر: 70 جنيها.

كيلو خوخ بلدي عريشي من 18 إلى 32 جنيها.

كيلو نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 40 جنيها.

كيلو أناناس يبدأ من سعر 50 جنيها.

أسعار المانجو اليوم

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.