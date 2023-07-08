أسعار الفاكهة اليوم السبت 8-7-2023.. «البطيخة» بـ60 جنيها

سجلت أسعار الفاكهة اليوم السبت بداية الأسبوع ثبات ملحوظ في الأسعار داخل أسواق الجملة والتجزئة وهو ما كشفه الموقع الرسمي لسوق العبور حيث لاقت المانجو وغيرها من الفاكهة الصيفية استقرارا في كافة الأنواع.

وفي هذا الصدد، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم على هذا النحو:

كيلو مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها.

كيلو مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها.

كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها.

كيلو مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها.

كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها.

كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها.

كيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيها.

كيلو جريب فروت من 7 إلى 15جنيها.

كيلو ليمون بلدي من 17 إلى 27 جنيها.

كيلو ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو عنب بناتي اصفر من 12 إلى 18 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 12 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من14 إلى 20 جنيها.

كيلو تفاح مصري من 11 إلى 23 جنيها.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيها.

كيلو تين برشومى من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 12 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

سعر البطيح في سوق العبور

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 30 إلى 40 جنيها.

بطيخ 3 (4: 6 كيلو) من 16 إلى 24 جنيها.

كيلو دوم من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها.

كيلو كريز (الكيلو) من سعر: 50 جنيها.

كيلو كيوى من سعر: 26 جنيها.

كيلو افوكاتو من سعر: 60 إلى سعر: 90 جنيها.

كيلو جنزبيل من سعر: 40 إلى سعر: 70 جنيها.

كيلو خوخ بلدي عريشي من 18 إلى 32 جنيها.

كيلو نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو برقوق ياباني من سعر 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 40 جنيها.

كيلو كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

كيلو أناناس يبدأ من سعر 50 جنيها.