استقرار أسعار الفاكهة في نهاية الأسبوع.. الفراولة تصل لـ10 جنيهات

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق كافة، ومنها سوق العبور والجملة بمدينة 6 أكتوبر، وأرجع التجار هذا الاستقرار لتوافر السلع سواء المحلية أو المستوردة، حيث يشهد الموسم الصيفي وفرة كبيرة في جميع الأنواع .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة وسوق العبور اليوم الخميس، كما يلي.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في أسواق الجملة اليوم مستقرة خاصة سوق العبور، في ظل توافرها بكميات كبيرة من جميع محافظات الجمهورية، كما يلي.

- سعر عنب بناتي أصفر من 12 إلى 13 جنيهًا.

- سعر ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

- سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

- سعر عنب أحمر من 12 إلى 20 جنيهًا.

- سعر برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيهًا.

- سعر التفاح المصري من 7 إلى 15 جنيهًا.

- سعر فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

- سعر كيلو العنب الكرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

- سعر كانتلوب من 6 إلى 12 جنيهًا.

- سعر مانجو عويسي من 20 إلى 35 جنيهًا.

- سعر مانجو بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا.

- سعر مانجو زبدية من 18 إلى 25 جنيهًا.

- سعر برقوق من 20 إلى 60 جنيهًا.

- سعر العنب الأسود من 15 إلى 25 جنيهًا.

- سعر التين من 14إلى 16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق الخارجية

- سعر التفاح الأحمر الأمريكي نحو 35 جنيهًا.

- سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا.

- سعر الجوافة 22 جنيهًا.

- سعر برتقال عصير 8 جنيهات.

- سعر التفاح المصري 15 جنيهًا.

- سعر التين 20 جنيهًا.

- سعر المشمش 25 جنيهًا.

- سعر المانجو السكري من 20 إلى 25 جنيهًا.

- سعر الموز البلدي 10 جنيهات.