دعاء آخر جمعة من العام الهجري.. اللهم نسألك العصمة من الشيطان

يحرص المسلمون خلال هذه الساعات على ترديد دعاء آخر جمعة من العام الهجري، مع وداع عام 1444، واستقبال عام 1445 هـ، ولذلك يكثرون من ترديد الدعاء والطاعات، أملا بأن يكون العام الجديد عام خير على الجميع.

دعاء آخر جمعة من العام الهجري

وللحديث عن دعاء آخر جمعة من العام الهجري، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إن التهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وحثّ الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

دعاء آخر جمعة من العام الهجري

ويمكن ترديد أكثر من صيغة لدعاء آخر جمعة من العام الهجري، منها «اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم».

ويردد دعاء آخر جمعة من العام الهجري: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».