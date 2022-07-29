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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الجمعة 29 يوليو 2022
السجون

السجون

بمناسبة قرب حلول «العام الهجري الجديد 1444هـ»، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.. فقد تم التصريح «بزيارة استثنائية» واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.. ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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