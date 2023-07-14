«الاتحادي الديموقراطي»: قمة دول جوار السودان انتصار دبلوماسي كبير لمصر

قال معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، إنّ قمة دول جوار السودان جاءت في توقيت مثالي جدا، في ظل الظروف التي يمر بها السودان.

وأضاف الفحل، في حواره عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: «حضور الزعماء انتصار دبلوماسي كبير جدا لمصر، وهذا أمر طبيعي بسبب ثقلها الإقليمي والدولي، كما أن مصر دولة شقيقة وجارة عزيزة للسودان».

علاقات قوية بين البلدين

وتابع: «العالم كله يعرف أن العلاقات بين البلدين تاريخية اجتماعية اقتصادية سياسية، والمكان الطبيعي للحوار حول الأزمة السودانية والبلد الذي قد نشهد فيه حلولا وترحيبا وعطاءً متجددا للسودان، مصر».

تقدير متبادل

وواصل: «هناك تقدير متبادل من دول الجوار لمصر، كما أن هذه القمة تعبير صادق من مصر قيادة وشعبا عن الاهتمام بالشأن السوداني».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته في القمة أمس، أنّ التداعيات السلبية تؤثر على دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة، والأكثر فهما ودراية بتعقيداتها، ما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة.