أهم أحداث 24 ساعة.. قمة دول جوار السودان وفوز الأهلي وختام الثانوية

شهدت آخر 24 ساعة العديد من الأحداث الهامة ، ما بين سياسية واجتماعية ورياضية، وأهمها استضافة مصر قمة دول جوار السودان، ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

مصر تستضيف قمة دول جوار السودان

- استضافت مصر قمة دول جوار السودان، والتي شارك فيها رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وعقدت بالقاهرة الخميس 13 يوليو بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية.

ختام ماراثون الثانوية العامة

- انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 -2023 .

- تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2022 -2023.

رفع كفاءة الطرق بالقاهرة الجديدة

- اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من محاور الطرق بالمدينة.

افتتاح معرض الكتاب للطفل

- افتتح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على مكتب وزير الإسكان، معرض الكتاب للطفل، بنادى مدينة الشيخ زايد الرياضي.

فوز الأهلي على الزمالك في القمة 126

- فاز الأهلي على الزمالك 4/ 1في لقاء القمة 126 على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري المصري.