مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأم درمان: صدى واسع لقمة دول جوار السودان

أكد عثمان الجندي مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأم درمان أن قمة دول جوار السودان التي عٌقدت في القاهرة كان لها صدى كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدًا برد فعل السودانيين حول هذه القمة ومخرجاتها التي وصفها بالشاملة.

مخرجات قمة دول جوار السودان كانت تعزز الحل للأزمة من كافة الجوانب خاصة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن مخرجات قمة دول جوار السودان كانت تعزز الحل للأزمة من كافة الجوانب خاصة الدعوة لوقف إطلاق النار ووقف المعاناة التي يعانيها السودانيون أمنيًا وإنسانيًا.

وأشاد بمخرجات القمة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس لطاولة المفاوضات للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى التأكيد على سيادة السودان وعدم التدخل في شئونه الخارجية.

السودانيون رحبوا بمخرجات القمة

وتحدث مراسل القاهرة الإخبارية عن معاناة عدد كبير من المواطنين السودانيين من ناحية الغطاء الصحي مشيدًا بمخرجات القمة التي أكدت على ضرورة فتح الحدود من دول الجوار لايصال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن السودانيين رحبوا بمخرجات القمة والقوى السياسية السودانية مثل قوى الحرية والتغيير والحراك الوطني والجبهة الثورية وقوات الدعم السريع ومجلس السيادة السوداني.