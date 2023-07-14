«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: ارتفاع كبير في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، عن ارتفاع في درجات الحرارة تشهده معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 38 درجة، وجنوب الصعيد تصل إلى 45 درجة، بينما تصل على السواحل الشمالية إلى 34 درجة يوم الأحد المقبل الموافق 16 يوليو، ويزداد الإحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المعتاد ألا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتل الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط ما يؤثر بشكل كبير على حالة الطقس، حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا لتتراوح ما بين 36 و38 درجة وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 14 يوليو

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.