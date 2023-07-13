المناطق الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة.. جنوب الصعيد في الصدارة

موجة من الطقس الحار تشهدها الأنحاء كافة خلال الفترة الحالية، بدأت اليوم وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها خريطة الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، إذ تأتي منطقة جنوب الصعيد في المركز الأول للأماكن الأكثر تأثرا بموجة الطقس الحارة، إذ تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 43 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 44 درجة، فيما تأتي منطقة جنوب سيناء في المركز الثاني، لتصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 40 درجة والمحسوسة إلى 42 درجة، وتأتي بعدها منطقة شمال الصعيد، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة، فيما تصل المحسوسة إلى 41 درجة.

وبالنسبة للأماكن الأكثر تأثرا بنشاط الرياح، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وحذرت الهيئة العامة من التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل العظمى 36 درجة، بينما تسجل المحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تسجل العظمى 32 درجة، بينما تسجل المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء: تسجل العظمى 40 درجة، بينما تسجل المحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تسجل العظمى 39 درجة، وتسجل المحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تسجل العظمى 43 درجة، فيما تسجل المحسوسة 44 درجة.