أستاذ «طب بيئي»: الموبايل يسبب فرط حركة للأطفال ويجب منعه عن الحوامل

أكدت الدكتورة سلوى فاروق، أستاذ الطب البيئى بالمركز القومى للبحوث، أن كل الأجهزة الكهربائية أو التى يتم شحنها بالكهرباء، كالموبايل، وصولاً لـ«خطوط الضغط العالى»، يخرج عنها مجال كهرومغناطيسى بترددات مختلفة، مشيرة إلى أن هناك دراسات ربطت بين «التلوث الكهرومغناطيسى» وبين أعراض مرضية كالصداع والاكتئاب والتوتر وغياب الشهية والتعب المستمر وصولاً للسرطان، مؤكدة أن أسلم طريقة لتجنب الآثار الضارة لهذا التلوث هى البعد عن مصادره قدر الإمكان، مع امتناع فئات معينة، كالأم الحامل والأطفال أقل من 16 سنة، عن استخدام الموبايل.. وإلى نص الحوار:

* ما المصادر المختلفة للتلوث الكهرومغناطيسى أو الموجات الكهرومغناطيسية بشكل عام؟

- الموجات الكهرومغناطيسية لها مصادر طبيعية ومصادر صناعية، وبالنسبة للمصادر الطبيعية فإن القشرة الأرضية عموماً لها مجال كهرومغناطيسى موجود منذ بدء الخليقة وللآن، ولكن قياساته صغيرة والمفروض أن جسم الإنسان معتاد عليها وليس له آثار جانبية أو صحية ضارة. وبالنسبة لجسم الإنسان، يوجد به كهرباء، ومجال كهرومغناطيسى، ولكن بكميات صغيرة جداً بـ«الملى فولت»، و«الميكروفولت»، وكل ذلك يندرج تحت المصادر الطبيعية.أما المصادر الصناعية فجاءت مع اختراع الكهرباء والأجهزة التى تعمل بها، حسب شدة التيار، والكهرباء لا بد أن يخرج عنها مجال كهرومغناطيسى، وذلك منذ اختراع الراديو والتليفزيون، وكل الأجهزة التى تعمل بالكهرباء، من المكواة للغسالة الأوتوماتيك والثلاجة ومجفف الشعر، وصولاً للأجهزة الكهربائية الأكثر تطورا، كالميكروويف والكمبيوتر والموبايلات. وأى أجهزة لها «فيشة» توضع فى الكهرباء يخرج عنها مجال كهرومغناطيسى، وحتى الأجهزة التى يتم شحنها بالكهرباء كالموبايل، وما دمنا ملاصقين لها نكون معرضين لمجال كهرومغناطيسى خارج منها، وهناك مجال كهرومغناطيسى تردده عالٍ، وآخر تردده منخفض، وموجات الراديو والتليفزيون غير موجات الموبايل، غير الكمبيوتر، غير خطوط الضغط العالى، والأخيرة تحمل كهرباء بضغط عالٍ بالكيلو والميجا فولت.

الأطفال أقل من 16 سنة يجب منعهم من الموبايل

* وماذا عن التأثيرات الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية المختلفة أو التلوث الكهرومغناطيسى؟

- بالنسبة لخطوط الضغط العالى، مثلاً، أرجعوا لها حدوث سرطانات مثل سرطان المخ والدم، خصوصاً سرطان الدم فى الأطفال. أما بالنسبة للأجهزة الكهربائية ذات الموجات الطويلة، مثل الراديو، فقالوا إنها آمنة. وحديثاً يدور الكلام عن الأجهزة الكهربائية الموجودة فى البيت والموبايلات، والكمبيوترات، والعمل البحثى عليها كل يوم يخرج بشىء جديد.والموبايلات حالياً هناك دراسات تُرجع إليها فرط الحركة والعصبية عند الأطفال، الذين من المفترض ألا يمسكوا الموبايلات كثيراً، أو بالأحرى لا يمسكوها مطلقاً، فالصحيح ألا يقتنى الطفل موبايل إلا عندنا يكون عمره 16 سنة على الأقل، وفى المقابل نرى أننا نعطى الموبايل لأطفال عمرهم عامان، ومن المفترض أن يُمنع الموبايل عن المرأة الحامل طوال شهور الحمل. وفى هذا السياق فقد وجدت دراسات أن السيدات اللاتى يعملن فى مجال الإلكترونيات (التلفزيونات والثلاجات وغيرها) لديهن مشاكل فى الحمل، وأطفالهن وزنهم قليل، ويُولدون قبل الميعاد، أما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة والكبار الذين لديهم مشاكل فى الجهاز العصبى فهؤلاء «مش ناقصين».

الموبايل قد يؤدي للقىء والشعور المستمر بالتعب

* وما التأثيرات السلبية التى تحدث تحديداً للجنين وأمه والطفل الأقل من 16 سنة؟

- الطفل الكبير والصغير إلى حد ما يمكن أن يعانى من فرط الحركة والعصبية الزائدة، وأحياناً يتحول لاكتئاب وقلق، وهى أعراض نلاحظها جميعاً لدى أطفالنا. وقد رصدت دراسات أعراضاً أخرى تحدث للكبار، كالصداع والاكتئاب والتوتر ومحاولات الانتحار، والميل للقىء وقلة الأكل عموماً، وغياب الشهية، والشعور المستمر بالتعب.

* لكن لماذا تكون المشكلة أكبر مع الأطفال الصغار؟

- مشكلة الطفل الصغير أن أجزاء جسمه تكون غير مكتملة النمو بما فيها جهازه العصبى، ومن الممكن أن يصطاد التلوث الكهرومغناطيسى الخلايا غير مكتملة النمو ويؤثر عليها، خاصة أنها تكون حساسة أكثر من غيرها. أما بالنسبة للشخص البالغ فقد أصبح مكتمل النمو وخلاياه أقل حساسية ولديها قدرة على المقاومة.

الموجات الكهرومغناطيسية تؤدي لسخونة في أنسجة الجسم

* وكيف تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية تحديداً على الجسم؟- هناك دراسات قالت إنها تعمل عن طريق التسخين heating effect، حيث تُحدث بعض السخونة فى الأنسجة، وسخونة فى المكان نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية. وتأثير السخونة يمكن أن يكون سبباً فى كل المشاكل الصحية التى تحدث بعد ذلك.وقد تم رصد وجود «حساسية للمجال الكهرومغناطيسى»، حيث هناك من قالوا إنهم عندما يمسكون الموبايل يشعرون بكهرباء فى أيديهم وتعب وأنهم لا ينامون جيداً ويشعرون بقلق أثناء النوم، وقد أفادت إحدى الدراسات بذلك، وأشارت لإمكانية الإصابة بقلق فى النوم وإحساس بالتعب مستمر وألم فى الجسم.

* وما الاحتياطات الممكن اتخاذها لتفادى التأثيرات الضارة للموجات الكهرومغناطيسية والتلوث الناجم عنها؟

- المسافة، والبعد عن مصادر التلوث الكهرومغناطيسى، بمعنى أنه لا يجوز أن نظل ممسكين بالموبايل ونضعه طوال النهار فى جيبنا، ونحوله إلى «منبه» ونتركه يعمل بجوارنا طوال الليل، فلا بد بعد أن نتكلم فيه أن نبعده عنا، ولا بد أن نبتعد عنه أكثر وهو على الشاحن، نظراً لأنه يُنتج وقتها مجالاً كهرومغناطيسياً أكبر. وعموماً فإن أى جهاز يعمل بالكهرباء فإن المجال الكهرومغناطيسى له يقل كلما بعدت عنه.

* لكن يقال إن هناك دراسات فى المقابل تنفى وجود تأثيرات سلبية للمجال الكهرومغناطيسى؟

- هناك دراسات تنفى، وأخرى تؤكد، ولا بد أن نعرض الرأى والرأى الآخر، لكن مجرد وجود نسبة شك يستدعى منا الاحتياط والحذر، وكما يقولون فالوقاية خير من العلاج.