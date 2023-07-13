التلوث الكهرومغناطيسي.. «قاتل بالبطىء» في البيوت

لا يخلو منزل من وجود الأجهزة الكهربائية اللازمة للحياة اليومية، لكن مع أهمية تلك الأجهزة، فإن كثيرين يجهلون مخاطرها، خاصة الجانب الخفى منها، إذ حذر خبراء بالمركز القومى للبحوث من نوع غير معروف من التلوث لا نستطيع رؤيته أو سماعه، ويمكن أن نتعرض له دون أن ندرى، وهو التلوث الكهرومغناطيسى، الناتج عما تصدره الأجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة، من الخلاط والثلاجة والكمبيوتر والموبايل، من مجالات كهرومغناطيسية، مشيرين إلى أنه فى مقدمة المتأثرين سلباً به الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

وأشار الخبراء إلى أن أعراضاً مرضية وآثاراً جانبية عديدة يمكن أن تحدث نتيجة لهذا النوع من التلوث، تتراوح بين الصداع والاكتئاب والتوتر والقلق وفقدان الشهية وفرط الحركة والعصبية، والميل للقىء والشعور بالتعب وآلام الجسم، وصولاً لمشكلات الحمل، وقلة وزن الأجنة والولادات قبل الميعاد، انتهاءً بسرطان الدم والمخ. وأكد الخبراء فى المقابل أهمية اتباع احتياطات معينة للحد أو منع الآثار السلبية الممكنة الناتجة عن هذا النوع من التلوث، ومن بينها ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية وفى مقدمتها الموبايل، مع أخذ مسافة بعيدة عنها قدر الإمكان، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وعرضة للتأثر بها.