مصرع نجار صدمته سيارة مسرعة أمام ورشته في شبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالتصريح بدفن نجار لقي مصرعه ٱثر إطاحة سيارة مسرعة به أمام ورشته بشبين القناطر وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط السيارة مرتكبي الحادث وقائدها وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة

التصريح بدفن تجار صدمته سيارة

كان شخص قد لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر خلال تواجده يؤدي عمله أمام ورشة النجارة الخاصة به وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة

تفاصيل مصرع نجار شبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول خالد.د 45 سنة نجار وتوفي أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وسرعة ضبط المتهم بالواقعة والسيارة التي كان يقودها حيث يجري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة بتحديد السيارة وخط سير هروبها وقائدها