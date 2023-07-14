مصرع نجار صدمته سيارة مسرعة أمام ورشته في شبين القناطر
كتب:
حسن صالح
08:05 م | الجمعة 14 يوليو 2023
جثة ارشيفية
أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بالتصريح بدفن نجار لقي مصرعه ٱثر إطاحة سيارة مسرعة به أمام ورشته بشبين القناطر وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط السيارة مرتكبي الحادث وقائدها وتقرير الطب الشرعي حول الواقعة
التصريح بدفن تجار صدمته سيارة
كان شخص قد لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر خلال تواجده يؤدي عمله أمام ورشة النجارة الخاصة به وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة
تفاصيل مصرع نجار شبين القناطر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول خالد.د 45 سنة نجار وتوفي أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وسرعة ضبط المتهم بالواقعة والسيارة التي كان يقودها حيث يجري فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة بتحديد السيارة وخط سير هروبها وقائدها