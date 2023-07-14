غدا.. بدء «اختبارات القدرات» حتى 27 يوليو وكل الخدمات متاحة إلكترونيا

تبدأ الجامعات الحكومية «اختبارات القدرات» لمختلف الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الامتحانات بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكلية، والتى من المقرر أن تمتد حتى الـ27 من يوليو الجارى.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الاستعداد لها وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

«قنديل»: الكليات أنهت جميع تجهيزاتها واستعداداتها

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، أن الكليات التى يحق لها اختبارات القدرات أنهت جميع تجهيزاتها واستعداداتها فى هذا الشأن وفقاً للضوابط والقواعد، لافتاً إلى أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى شدد على تذليل جميع العقبات تجاه الطلاب حال رصدها، وتأكيد توفير جميع المتطلبات، واستمرار اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المشددة.

«فنون تطبيقية حلوان»: التسجيل اليوم عبر الموقع الإلكترونى

وأكدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، انتهاء استعدادات اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحة أن موعد امتحان قدرات فنون جميلة وتطبيقية «2023 - 2024» غدا، بالتسجيل عبر الموقع الإلكترونى، ومن ثم يتجه الطالب للكلية لسداد المصروفات الخاصة بالاختبارات ومعرفة موعدها والتجهيزات الخاصة بها.

وأكد الدكتور عمرو الفولى، عميد كلية التربية الرياضية جامعة مطروح، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باختبارات القدرات وفقاً للضوابط والقواعد، لافتاً إلى أن الاختبارات تجرى على مدار يومين لكل طالب، وتتمثل فى المهارية والبدنية، مشيراً إلى أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات، وأبرزها الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى.

وأكد «الفولى» أنه لا توجد لدى الكلية أو أى كلية أخرى أى تعاقدات مع كيانات تدّعى عقدها دورات تدريبية للطلاب قبل الاختبارات، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، منوهاً بأن الطالب فور التسجيل يتوجه للكلية مباشرة لسداد الرسوم المقررة للاختبارات، وبعدها يتم تحديد موعدها له، لافتاً إلى أن الاختبارات تبدأ من الساعة الـ6 صباحاً يومياً حتى انتهاء الفترة المخصصة لها، مؤكداً أن الاختبارات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وليس أى شهادات أخرى حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، إتمام الاستعدادات لاختبارات القدرات، مضيفاً أنه جرى تجهيز قاعات الامتحانات بجانب تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتأكيد الكنترولات بضرورة تصحيح أوراق الامتحانات فى أسرع وقت لإرسال النتائج لمكتب التنسيق لرفعها على السيستم، لافتاً إلى أن عدد الطلاب فى القاعات خلال فترات الامتحانات يتراوح ما بين 25 و50 طالباً وفقاً لمساحة القاعة.

وأضاف «حمزة» أن امتحانات القدرات موحدة بجميع الكليات وفى وقت واحد، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد الاختبارات ونوعية الأسئلة، ولكنها تختلف من حيث الترتيب أو الموضوعات، لافتاً إلى أنها تقيس القدرة الابتكارية والمهارية للطلاب على مستوى الجامعة.

وفى السياق ذاته، أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كل الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التى من شأنها مساعدة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الفيديو التوضيحى الذى أعده المركز الإعلامى للوزارة، وتم نشره على مواقع الوزارة المختلفة يتضمن أسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، إضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى وكيفية التسجيل.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكترونى، بدءاً من اليوم حتى 27 يوليو الجارى.

وأوضح «عبدالغفار» أن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هى: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بنى سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، شعبتا التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.