لجنة من «التعليم العالي» تزور مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ومتابعة مدى جاهزية مراكز الاختبارات للأسبقية الثانية، بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات.

التحول الرقمي بجامعة سوهاج

وأكد «عبد الخالق»، أن الجامعة تسير خلال خطة منظمة لاستكمال خطواتها في التحول الرقمي، الذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب والاستفادة القصوى من البيانات وتحقيق الشفافية.

تعاون المجلس الأعلى للجامعات

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية، لتعميم التجربة على كل الكليات، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد أن شهدت الأسبقية الأولى نجاح كبير.

تفقد المعامل بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن اللجنة تفقدت معامل الاختبارات إلكترونية الأسبقية الثانية، لافتاً إلى أن اللجنة أشادت بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي و تجهيزات الشبكات فائق السرعة.

وأضاف الدكتور محمد حشمت أن مركز الاختبارات الجديد يسع 3528 جهازا موزعة على 48 قاعة، على مساحة 9200م2، إلى جانب أن الجامعة بصدد استقبال 149 جهاز حاسب آلي جديد للمعامل الخاصة بالأسبقية الأولى ضمن توصيات اللجنة الفنية خلال الزيارة،