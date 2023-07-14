الفائز بالمركز الثالث ببطولة «الدريفت»: رياضات السيارات تحتاج مزيدا من الدعم

تعد رياضات السيارات من الرياضات التي شهدت ظهورا كبيرا في الآونة الأخيرة، لاسيما على مستوى مصر، ومنها رياضة الدريفت، التي حصلت فيها مصر على المركز الأول عالميا في عام 2022، لأول مرة في تاريخ رياضة السيارات، وأُقيمت تلك البطولة في المملكة العربية السعودية وحصل فيها المتسابق المصري هشام الخطيب، على بطل العالم في بطولة CPD للدريفت.

ولم يقف الأمر عند هذا الإنجاز، إذ استطاع المتسابق المصري أحمد فراج، أصغر متسابق دريفت في الشرق الأوسط، في تحقيق المركز الثالث في أول بطولة دريفت رسمية له، وهي بطولة CPD للدريفت في تصفيات الشرق الأوسط.

يقول «فراج»، إن رياضة الدريفت في مصر تحتاج إلى دعم رسمي من الدولة، لتكون واحدة من أكبر الرياضات التي تُقام في المنطقة العربية، وخصوصا بعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لجذب أنظار الرُعاة لتلك البطولة التي تُقام كل عام في مصر.

وأضاف، أن تلك الرياضة التي لها جمهور كبير في مصر، أصبحت خلال الفترة الماضية تحظى باهتمام من وزارة الشباب والرياضة، بعد حضور الوزير أشرف صبحي، لبعض البطولات التي أُقيمت خلال الشهور الماضية، ولكن نحتاج إلى دعم أكثر من ذلك، بالرغم من أن هذا الدعم المتواجد حاليا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لم يكن موجودا من قبل.

ماهي رياضة الدريفت؟

ورياضة «الدريفت»، هي رياضة تنافسية، من رياضات سباقات السيارات مثل F1 و الرالي وسباقات الـSpeed أو السرعة، وهي تعتبر أقرب إلى الفن، بحسب تعبير أحمد فراج، وذلك لأن السيارة من خط البداية للنهاية يجب أن تتحرك بالجنب بطريقة معينة وبزاوية معينة للعجل وبسرعة ونسق معينين.

وتوجد لرياضة الدريفت، أنواع وأشهرها «Car Park Drift» وهي عبارة عن مجموعة من الأوردرات، يجب أن تنفيذها برسمة معينة ومسار معين، حسب كل سباق، بالإتفاق مع التحكيم، مثل المدة التي قاد بها السائق السيارة بالجنب، بدون تعديلها على الإطلاق، وزاوية «فتحة العجل» وسرعة السيارة، وهي تسير بجنبها وانتقالها من أوردر إلى آخر بسلاسة وانسيابية.

كيف بدأ فراج رياضة الدريفت؟

بدأ الحلم مع أحمد فراج، منذ الطفولة، وهو في عامه الرابع، حيث مثلت السيارات شغفه الكبير، فبدأ بالتعلم على ألعاب سيارات الـplaystation وتجربة قيادة سيارات الدريفت المتخصصة عن طريق جهاز الـsimulation، وهذا الجهاز عبارة عن «مُحاكى» طبق الأصل، لتعليم قيادة السيارات، وبدأ هذا من سن 14 و15 سنة.

وشارك فراج، في أول سباق في حياته مع عُمر 16 عاما، وكان «سباق تايم»، أما عن أول سباق دريفت كان في عُمر الـ17 عاما، وحقق فيه المركز السابع على مستوى الجمهورية، وفي عام 2021 حصل على المركز التاسع على مستوى العالم في بطولة Redbull carpark drift world final.