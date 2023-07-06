تفاصيل كورس المهارات الحياتية من وزارة الشباب والرياضة مجانا

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في تقديم العديد من الدورات لتأهيل الشباب لسوق العمل وفهم الحياة، وآخرها ما تم الإعلان عنه من دورات كورس تنمية المهارات ضمن مبادرة «طوَّر وغيَّر».

وذكرت الوزارة تفاصيل كورس المهارات الحياتية ضمن مبادرة «طوَّر وغيَّر»، الحياة محتاجة مهارات عاطفية وسلوكية علشان تقدر تواكب الضغوط وتقدر تتعامل مع الاختلافات البشرية وتواكب مهارات سوق العمل زي إدارة الوقت وتحديد الأهداف والعمل الجماعي والذكاء العاطفي وإدارة العمل بشكل عام.

تفاصيل كورس المهارات الحياتية

ويمكنك تنمية المهارات بعد الانضمام والتعلم من كورس (المهارات الحياتية) المقدم من مبادرة طور وغير ويتيح الكورس الحصول على شهادات معتمدة التدريب مقدم أون لاين من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز MS Teams

مدة التدريب : 15 يوما – 3 مستويات

ويمكن التسجيل في كورس المهارات الحياتية من خلال الضغط هنا وكتابة البيانات المطلوبة.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مبادرة طور وغير، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من أجل العمل على تنمية قدرات الشباب في المجالات المختلفة التكنولوجي والعملي وفي المهارات الشخصية والوظيفية بهدف تأهيلهم لوظائف سوق العمل أو العمل الحر أو ريادة الأعمال.