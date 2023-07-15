«محمود» شاب سوهاجي من ذوي الهمم قهر الإعاقة بالتفوق: «السر في العزيمة»

عانى محمود خيري من صعوبات في حياته منذ الصغر، إذ أُصيب بإعاقة جعلته يواجه العديد من الصعوبات، إلا أنه بفضل دعم عائلته وتحديهم ورفضه للمستحيل، تمكن من التغلب عليها، واستطاع أن يثبت للجميع أنه قادر على تحقيق أحلامه.

رفض قبوله في بعض المدارس

بدأ محمود خيري، ابن محافظة سوهاج، رحلته التعليمية باجتيازه لاختبارات تحديد المستوى، إلا أن بعض الأشخاص رفضوا قبوله في بعض المدارس، وآخرون اقترحوا مدارس صعبة تتطلب منه الإقامة بعيدًا عن منزله طوال الأسبوع.

الحصول على الموافقة للالتحاق بالمدرسة الابتدائية

ومع ذلك، بفضل عزيمته ودعم أسرته، تمكن «خيري» من الحصول على الموافقة للالتحاق بالمدرسة الابتدائية، ومن ثم الإعدادية في مدرسة قريبة من منزله في نفس البلد، وعقب اجتيازه الإعدادية، رغب في الالتحاق بمدرسة تجارة لمدة خمس سنوات، إلا أنه جرى رفض طلبه بسبب الكشف الطبي، على الرغم من أن مجموعه في الثانوية العامة كان يؤهله للالتحاق بمدرسة ثانوية عامة.

وعلى الرغم من هذا الرفض، لم يثن «خيري» عزيمته، وتحدى نفسه وتمكن من الالتحاق بمدرسة ثانوية عامة، ونجح وحصل على مجموع 89%، ليقرر الالتحاق بكلية الآداب، تخصص جغرافيا.

وبفضل عزيمته وتحديه، تمكن خيري من الحصول على درجة الليسانس في كلية الآداب قسم الجغرافيا، ويتطلع إلى تحقيق المزيد في المستقبل، ليكلل تعبه بإقامة حفل تخرج له وسط فرحة أهله وزملائه بتفوقه.

أكد خيري في تصريح لـ«الوطن» أن العزيمة والإصرار هما المفتاحان لتحقيق الأهداف، وأن تحدي الذات وتجاوز العقبات هي العوامل الأساسية التي تمكن الناس من تحقيق النجاح والتفوق في الحياة.

وأرجع قصة نجاحه إلى الدعم العائلي في تحقيق الأهداف، حيث دعمته عائلته وتحديهم له كان من العوامل الأساسية التي ساعدته على التغلب على الصعوبات وتحقيق أحلامه.