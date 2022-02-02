قصة طموح «فارس» أصغر عازف أورج بالشرقية.. بدأ بتطبيق على الموبايل

جذب الطفل فارس مصطفى زكريا، البالغ من العمر 12 عاماً، طالب في الصف الأول الإعدادي، ابن مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، انتباه أسرته والعديد من الأهالي في مختلف مراكز المحافظة، بموهبته الفنية الكبيرة رغم صغر سنه، ليحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو له أثناء عزفه على الأورج، بطريقة تنافس كبار العارفين، على حد وصف رواد السوشيال ميديا.

موهبة الطفل «فارس» بدأت الظهور في سن الثامنة

بدأت موهبة الطفل، ابن مدينة أبوكبير، في الظهور في سن مبكرة، وتحديداً بعدما التحق بالصف الرابع الابتدائي، وسط تشجيع والده وأسرته له، ومحاولة توفير كل الوسائل الممكنة له لكي يستطيع تنمية موهبته بشكل أفضل ومستمر.

«فارس» بدأ العزف باستخدام «أبليكشن» على الموبايل

«المهندس كريم»، ابن خالة «فارس»، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إنه «عندما بلغ سن الثامنة من عمره، أهداه والده هاتفاً محمولاً، وقام بتحميل تطبيق عليه للعزف على الأورج، واحنا لاحظنا أنه من خلال العزف على الأبليكشن دا أنه بيطلع ألحان تكاد تكون صعبة على أي حد في سنه، وقتها والده اكتشف موهبته، وأهداه أورج تعليمي في البداية لكي يمارس عليه موهبته، بدلاً من التطبيق على الموبايل، وبدأ يعزف الكثير من الألحان الصعبة، وبشكل متقن».

حفلات داخل وخارج المحافظة وفي دار الأيتام

وأضاف «الكابتن إبراهيم»، ابن خالة «فارس»، أن الطفل شارك في العديد من الحفلات داخل وخارج محافظة الشرقية، ومنها حفلات دار الأيتام في مدينة المنصورة بالدقهلية، وحفل للإدارة التعلمية في مدينة المنصورة، إضافة إلى حفل وهو في الصف الرابع بمدرسة السلام الابتدائية، فضلاً عن حفلات متنوعة أخرى تابعة للمدرسة.

«فارس» يبدع بعزف ألحان عمر خيرت وياسر عبدالرحمن

وتابع «إبراهيم» أن «فارس يعزف شرقي وغربي لكبار الملحنين، مثل عمر خيرت وياسر عبد الرحمن، كما يمكنه أيضاً عزف أغنيات لأم كلثوم ووردة وعبد الحليم حافظ، وكذلك يستطيع عزف أغان شعبية وحديثة للعديد من الفنانين، أبرزهم عمرو دياب وشرين، وكذلك يستطيع عمل ميكس بين الأغاني وبعضها، لافتاً إلى أنه يخصص أوقاتاً للمذاكرة وأخرى للعزف، بحيث لا يؤثر أي منها على الآخر، لافتاً إلى أنه حافظ للقرآن الكريم ويؤدي الصلاة في أوقاتها.

وتحدث «فارس» عن موهبته بقوله إنه لديه الآلاف من المتابعين على حسابه الشخصي على مواقع «تيك توك» و«يوتيوب»، وله جمهور كبير رغم صغر سنه، فجمهوره يحب موهبته الفريدة من نوعها، لقدرته على عزف مثل تلك الألحان، لافتاً إلى أن أحد مدرسيه أطلق عليه لقب «المايسترو»، كما أشار إلى أنه يطمح في أن يكون ملحناً مشهوراً، ويعزف الألحان الخاصة به، والتي ترتبط باسمه.