شاب سوهاجي يتطوع بجناح «حياة كريمة» في معرض الكتاب: «الخير ميعرفش المسافات»

مسافة حوالي 6 ساعات ونصف قطعها محمد أحمد، من محافظة سوهاج إلى القاهرة، من أجل التطوع في جناح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في معرض الكتاب 2023، ولم يأبَ طول المسافة، كل ما يهتم لأمره هو تحقيق هدفه ورغبته في التطوع.

محمد: «حياة كريمة أولى بالمجهود»

ويقول محمد صاحب الـ25 عاما، لـ«الوطن»: «جيت من سوهاج للقاهرة مخصوص عشان أقف مع حياة كريمة وأساعدهم، العمل التطوعيوالخير ما فيهوش مسافة»، مشيرا إلى أنها ليست تجربته الأولى في العمل التطوعي، فهو يملك تجربة كبيرة، مارسها على مدار سنوات طويلة جدا، حسبما أوضح.

تطوع «محمد» في العديد من المؤسسات الخيرية المختلفة، وآخرها، مؤسسة «حياة كريمة»، وفقا له: «تطوعي مع المبادرة الرئاسية جاء بعدما رأيت بنفسي المجهودات المبذولة من قبل المؤسسة ومشاريعها المتنوعة في محافظتي، ونتائجها على الأهالي هناك، بالتالي أيقنت أن حياة كريمة أولى بالتطوع، وهي دي النتيجة اللي تستحق المجهود بالتالي انضميت ليهم».

يصف الشاب العشريني، حبه للعمل التطوعي بـ«الغريزة» التي وجدها داخله وتحركه منذ نشأته، فأوضح أنه يحب العمل التطوعي لأن في رأيه أن الناس الأكثر احتياجا هم الأحق بأن تتم مساعدتهم وبالمجهود المبذول، فمساعدة أي شخص يخلق السعادة داخل قلبه.

معرض الكتاب فرصة لتعريف العالم بـ«حياة كريمة»

وقال محمد، أن تواجده مع «حياة كريمة» في معرض الكتاب يعود لكونها فرصة مناسبة لتعريف شريحة أكبر من الناس عن المبادرة ودورها ونشاطاتها ومشاريعها المختلفة، فهناك الكثير من المواطنين لا يعرفون عن المبادرة، ويتردد العديد منهم على جناح المؤسسة في معرض الكتاب ويسألون عن ما هي «حياة كريمة» وماذا تفعل، بالتالي هناك أعداد أكبر من الناس تعرف عن المبادرة في كل يوم من أيام المعرض.

وأكد أن الهدف من التواجد في المعرض لا يقتصر فقط على تعريف المواطنين بـ«حياة كريمة»، بل لتعريف العالم أجمع، فيقبل على المعرض زوار من جنسيات أخرى غير المصرية، عرب وأجانب، بالتالي هو فرصة ليتعرف العالم على «حياة كريمة»، وأوضح أن البعض من جنسيات عربية مختلفة تسأل عن المبادرة وأدوارها.