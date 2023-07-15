تنفيذ 61 مشروعا بقطاع الصحة بمركز الحسينية بالشرقية ضمن حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة العمل في مركز الحسينية، إنشاء وتطوير الوحدات وتمركز سيارات الإسعاف بالقرى وغيرها، وذلك ضمن خطة تطوير قطاع الصحة لتوفير خدمة طبية جيدة للمواطنين والعناية بهم.

تنفيذ 61 مشروعا بالحسينية

قال محمد عبد العال السيد، رئيس مجلس مركز ومدينة الحسينية، إنه جرى تنفيذ 61 مشروعا بواقع تنفيذ عدد 32 وحدة صحية ومركز طب الأسرة، وإعادة تجديد 29 منشأة صحية، موضحا أن معدل تنفيذ المشروعات يصل لنحو 97%، لتقديم الخدمة الطبية على أتم وجه لأهالي القرى في جميع نطاق المركز بمحافظة الشرقية.

مشروعات تنموية في عدة قطاعات بالقرى

يذكر أن حياة كريمة المبادرة الرئاسية استهدفت تنفيذ 894 مشروعا داخل قرى مركز الحسينية بواقع 41 قرية، في المرحلة الأولى للتطوير مقسمة ما بين قطاعات الصحة، التعليم، الطرق والكباري، مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع والزراعة والمنشآت التعليمية والغاز الطبيعي وغيرها، وتأتي هذه ضمن جهود الدولة للنهوض بحياة المواطن المصري في القرى والريف.