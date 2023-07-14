حياة كريمة تطلق مبادرة «أنت الحياة» في الغربية.. خدمات متنوعة للأهالي

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري، «حياة كريمة»، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المحطة التالية لمبادرة «أنت الحياة»، هي محافظة الغربية، وسوف تبدأ المبادرة عملها غدا، السبت، وذلك استكمالا للدور الذي تلعبه المبادرة الرئاسية في تطوير وتنمية القرى المصرية البسيطة في الريف ودعم الأهالي الأكثر احتياجا.

أنت الحياة.. في الغربية

ووفقا لما أعلنته مؤسسة «حياة كريمة»، فمن المقرر أن تتواجد أنت الحياة تحديدا في قرية سنباط التابعة لمركز زفتى، وسوف تعمل المبادرة على تقديم الدعم والخدمات المختلفة للأهالي في القرية والقرى المجاورة، وتتنوع الخدمات التي تقدمها أنت الحياة بين أنشطة وفاعليات فضلا عن الخدمات المتنوعة، منها على سبيل المثال استخراج بطاقة الرقم القومي للأهالي هناك، فضلا عن الندوات التوعوية التي يتم تنظيمها للأهالي هناك، خاصة المرأة.

فاعليات وأنشطة أنت الحياة للأطفال

كما تتنوع الأنشطة والفاعليات التي سوف تنظمها مبادرة أنت الحياة، التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في محافظة الغربية، بين الأنشطة الرياضية والمسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وغيره، وتأتي تلك الخدمات بالتعاون والتنسيق بين المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري، والعديد من الوزرات والهيئات الحكومية المتنوعة.

الجدير بالذكر أن مبادرة أنت الحياة، من المبادرات التي أطلقتها حياة كريمة من أجل العمل على تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، وقد تواجدت هذه المبادرة في العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة والفيوم وسوهاج غيرهم.