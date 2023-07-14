رئيس «برمبال» بكفر الشيخ عن جهود «حياة كريمة»: قدمت لنا كل الخدمات

أبرز عبد السلام العبد رئيس الوحدة المحلية لقرية برمبال، التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، حجم جهود حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات حياة كريمة تخدم أهالي برمبال

وقال «العبد»، خلال جولة لكاميرا فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، إن الوحدة المحلية للقرية يتعدى عدد سكانها 65 ألف نسمة، لافتاً إلى أن المشروعات التي تقوم بها مبادرة حياة كريمة تخدم كل أهالي القرية وضواحيها.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية بها وحدة إطفاء مجهزة، ومركز تأهيل اجتماعي، فضلاً عن العمارات السكانية، ومركز تنمية الأسرة، كما يوجد على بعد 50 مترا مجمع خدمات، قائلاً: «كل دا هيخدم أهالي القرية بدل ما كنا لما بيحتاجوا حاجة بيعانوا عشان يروحوا لمركز مطوبس، فالدولة قدرت تقرب لنا كل دا للتسهيل على المواطن».

تقديم جميع الخدمات الزراعية للقرية

وعن الخدمات الزراعية، قال رئيس الوحدة المحلية لقرية برمبال، إن المجمع الزراعي سيقدم جميع الخدمات الزراعية للقرية وأيضاً للقرى التابعة لها.