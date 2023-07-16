إحالة عصابة سرقة أغطية البالوعات وبيعها في النزهة إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًا مُكونًا من 4 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة أغطية البالوعات وبيعها لتجار الخردة بدائرة قسم شرطة النزهة، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة عندما تلقّى قسم شرطة النزهة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بسرقة تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص أغطية البالوعات من دائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، ألقي القبض عليهم في أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة، وعليها عدد 13 غطاء بالوعة.

القبض على المتهمين

وبعد القبض عليهم ومواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرّ المتهمون بسرقتهم للأغطية الخاصة بالبالوعات من دائرة قسم شرطة بدر، مستخدمين أسلوب الخلع بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة.

وتحرر المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، قال المحامي والخبير القانوني محمد ثابت، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبته ستصل إلى الحبس حسب ما نصت المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، لأن وقائع السرقة لم تقترن بظروف مشددة.