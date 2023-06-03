تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة لـ7 يونيو

قررت الدائرة السادسة جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بسلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات بينهما في منطقة النزهة، لـ7 يونيو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل في قضية المتهم بقتل زوجته في النزهة.

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته

وكانت النيابة العامة، قد انتهت من التحقيق مع المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة لقيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

مشاجرة تنتهي بمقتل الزوجة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استل سلاحا أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه بعد حدوث المشاجرة بينه وبين المجني عليها وسدد لها طعنات في مواطن الحياة والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الوارد بالأوراق.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.