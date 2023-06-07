الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة

تستكمل الدائرة السادسة جنايات، في محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، سماع المرافعة في جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في منطقة النزهة، بسلاح أبيض «مطواة».

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء، 7 يونيو للمرافعة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل.

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

مشاجرة تنتهي بمقتل الزوجة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استل سلاحا أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه بعد حدوث المشاجرة بينه وبين المجني عليها وسدد لها طعنات في مواطن الحياة والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الوارد بالأوراق.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.