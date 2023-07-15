محافظ أسيوط: مراجعة كل المشروعات في الخطة الاستثمارية الجديدة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024 ومراجعة المشروعات التي جرى وضعها وفقا للاحتياجات الفعلية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة وأشرف محمد حسن مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري التخطيط والموازنة بالمراكز ومديري المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة.

مشروعات المخطط

استعرض السكرتير العام فى بداية الاجتماع المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023 - 2024 بالمراكز والأحياء وآليات، حيث جرى التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم البنية التحتية

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ جادة فى تنفيذ مشروعات الخطة التي تتمثل في دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة المحافظة في مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، والقطاعات الخدمية في كل القطاعات موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

احتياجات المواطنين

وأوضح محافظ أسيوط أن اختيار مشروعات الخطة الاستثمارية لابد أن يكون وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، ومراعاة الاحتياجات المستقبلية، ومراعاة وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم منوهًا على عدم تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل كل المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين، والتركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع.