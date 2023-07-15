وزيرة الثقافة: تكثيف الأنشطة المقدمة للمواطنين في فترة الإجازة الصيفية

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، «ثقافتنا في إجازتنا»، التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، إذ يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل على تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين على مستوى الجمهورية، موضحة أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، والتي يتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف، مؤكدة أن هذا المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون.

أنشطة الثقافة تشمل المحافظات الحدودية

وأشارت «الكيلاني»، إلى أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية، لافتة إلى أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عدد كبير من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد ،مع برنامج حافل لمدينة العريش.