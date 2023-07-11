وزيرة الثقافة: مهرجان العلمين يستقطب مليون شخص من داخل مصر وخارجها

قالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مهرجان العلمين، المقام الآن، إن مهرجان العلمين يعد أهم المهرجانات، معربة عن سعادتها لمشاركة وزارة الثقافة به.

وأضافت نيفين الكيلاني، أن مهرجان العلمين يمثل قوة كبيرة واتحاد الجميع من التكاتف لخروج الحدث في أبهى صوره.

كلمة وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين

وقالت إن المهرجان يسعى لاستقطاب مليون شخص من داخل مصر وخارجها خلال فترته.

وأكملت الكيلاني، بأن المهرجان يشارك به أهم الفنانين والرياضيين، مهنئة إياهم بإطلاقه.