رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القاهرة الإخبارية»: رئيس كوريا الجنوبية يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

كتب:

نرمين عفيفي
11:57 ص | السبت 15 يوليو 2023
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك- يول يزور أوكرانيا لأول مرة، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس كوريا الجنوبية بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، من خلال تعزيز التعاون مع بولندا، والتي قامت بدور رائد في حشد الدعم للدولة المجاورة لها.

كوريا الجنوبية تواصل دعم أوكرانيا

وقدم يون هذا التعهد في مقال لصحيفة «زيتسبوسبوليتا» اليومية البولندية، على هامش زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى بولندا، بعد حضوره قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، وقال «يون»، إن كوريا الجنوبية ستواصل دعم أوكرانيا من خلال التعاون الوثيق مع بولندا، إحدى الدول الداعمة الرائدة في أوروبا.

اقرأ المزيد:

لافروف: توسع حلف شمال الأطلسي نحو حدودنا يزيد من التوتر في المنطقة

حلف شمال الأطلسي يفعل المادة 4 بعد حرب روسيا.. ماذا تعني؟

تزامنا مع انعقاد قمته اليوم.. كيف تأسس حلف شمال الأطلسي «الناتو»؟

كندا تعلن دعمها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
بقلم نرمين عفيفي