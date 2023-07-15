«القاهرة الإخبارية»: رئيس كوريا الجنوبية يصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك- يول يزور أوكرانيا لأول مرة، لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس كوريا الجنوبية بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، من خلال تعزيز التعاون مع بولندا، والتي قامت بدور رائد في حشد الدعم للدولة المجاورة لها.

كوريا الجنوبية تواصل دعم أوكرانيا

وقدم يون هذا التعهد في مقال لصحيفة «زيتسبوسبوليتا» اليومية البولندية، على هامش زيارة رسمية تستغرق 3 أيام إلى بولندا، بعد حضوره قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، وقال «يون»، إن كوريا الجنوبية ستواصل دعم أوكرانيا من خلال التعاون الوثيق مع بولندا، إحدى الدول الداعمة الرائدة في أوروبا.