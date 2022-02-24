حلف شمال الأطلسي يفعل المادة 4 بعد حرب روسيا.. ماذا تعني؟

أعلنت كل من بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا تفعيل المادة 4 من الاتفاق المؤسس لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وذلك عقب بدء روسيا عملية عسكرية، فجر اليوم، أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قال إن الغرض منها حماية منطقة دونباس، والتي تسيطر عليها قوات انفصالية موالية لموسكو.

وتوعد حلف الناتو مساء اليوم برد حاسم على عملية روسيا، داعيا موسكو إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا.

ماذا تعني المادة 4 من اتفاقية حلف شمال الأطلسي؟

وتعني المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي اجتماع الدول الأعضاء في الحلف بناء على طلب أي من أعضائه للتشاور حول أمر يتعلق بالاستقلال السياسي وسلامة الأراضي أو أي ما يتعلق بأمن أي من الدول الأعضاء في «الناتو».

والدول الأربعة الأعضاء في حلف الناتو هي دول جوار لأوكرانيا وروسيا، لكنها أعلنت دعمها لـ«كييف» منذ البداية، حيث اعتبرت أن «الغزو الروسي» لأوكرانيا بمثابة غزو لأوروبا كلها.

أمين عام حلف الأطلسي يعلن عن اجتماع تفعيلا للمادة 4

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أعلن اليوم في تعلق على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا أن الحلف سيعقد اجتماعا لأعضائيه لبحث الموقف، مؤكدا على إدانة جميع الدول الأعضاء لدى الناتو للعملية العسكرية على روسيا.

وعندما سأل الأمين العام عن مسألة تقديم دعم عسكري لروسيا، أكد على أن الحلف دفاعي، ويتحرك فقط عسكريا عند تعرض أي من دوله لاعتداء يهدد أمنها، إلا أنه لفت إلى انتشار كبير للقوات العسكرية للحلف في الدول المجاورة لأوكرانيا.

«الناتو» ضمن أبرز أسباب الصراع بين روسيا وأوكرنيا

وأوكرانيا ليست دولة عضو في حلف الناتو، لكن مسألة انضمامها للحلف كانت محور الخلاف كله بين موسكو وكييف، إذا يعتبر الروس أن مسألة انضمام كييف لحلف الناتو تهديد وجودي للأمن القومي الروسي مع اقتراب الحلف لهذه المرحلة من الحدود الروسية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف الناتو إلى عدم ضم أوكرانيا لعضويته، معتبرا ذلك خطا أحمرا، بل وطلبت روسيا من الولايات المتحدة ودول الناتو تقديم ضمانات بعدم التوسع والاقتراب من الحدود الروسية.