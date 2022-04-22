كندا تعلن دعمها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن «أوتاوا» ستدعم بشدة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

البنتاجون: العقوبات على موسكو لا تؤثر على الاتصالات بين أمريكا وروسيا

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن العقوبات على «موسكو» لا تؤثر على الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا، وموسكو، وأضاف المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة كانت تحاول منذ عدة أسابيع الاتصال بالقيادة العسكرية الروسية، لكن الجانب الروسي لا يبدي اهتماما بذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تعليق عضوية روسيا مراقبا لدى منظمة الدول الأمريكية

وفي سياق متصل، صادق المجلس الدائم لمنظمة «الدول الأمريكية» على قرار تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لديها، وقالت إن 25 عضوا في المجلس الدائم صوتوا لصالح القرار، فيما لم يصوت أي عضو ضده، وامتنع 8 أعضاء عن التصويت من بينها «الأرجنتين-البرازيل-المكسيك-بوليفيا-السلفادور-هندوراس» وغاب عنه عضو واحد.