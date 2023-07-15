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معرضان للكتاب في بورسعيد والسويس خلال أيام

كتب:

إلهام الكردوسي
12:56 م | السبت 15 يوليو 2023
الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

تُنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي عددًا من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، في إطار خطة زارة الثقافة بشأن تنظيم سلسلة من المعارض المحلية للكتاب بالأقاليم خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنَّ تلك المعارض تبدأ بـ معرض بورسعيد في دورته السادسة، ومعرض السويس للكتاب، وتستمر خلاله مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تهدف إلى بيع الكتب بأسعار مُخفضة من جنيه حتى 20 جنيهًا، وتبدأ تلك المعارض بـ معرض بورسعيد في دورته السادسة.

معرض بورسعيد للكتاب

وينطلق معرض بورسعيد للكتاب 2023، في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل، وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرًا فتح باب المشاركة في بورسعيد للكتاب. 

ودعا اتحاد الناشرين المصريين للمشاركة في المعرض، موضحًا أنَّه يتمَّ تنظيمه بنظام البرجولات وبقيمة إيجارية قدرها 15 ألفًا و600 جنيه شاملة كل التجهيزات.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي