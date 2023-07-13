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هيئة الكتاب تخصص وحدة لتسهيل عمل المؤلفين في المحافظات

كتب:

إلهام الكردوسي
04:53 م | الخميس 13 يوليو 2023
الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

الدكتور أحمد بهي رئيس هيئة الكتاب

تواصل الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي تقديم خدماتها للمؤلفين، من خلال استقبال أعمال المؤلفين مباشرة في مقر الهيئة بالقاهرة، وتيسيرًا على الكتاب في الأقاليم تتيح الهيئة لهم وحدة خدمة المؤلف والتواصل الإلكتروني والتي تواصل عملها للسنة الرابعة.

التواصل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف

وتعد هذه الوحدة مخصصة لاستقبال نصوص المؤلفين من كافة المحافظات عبر الإيميل، أو الصفحة الرسمية للوحدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كما تتيح الهيئة رقم هاتف للمؤلفين من أجل التواصل مباشرة مع الهيئة لمتابعة مراحل تجهيز الكتاب للنشر

وفي إطار الخدمات المقدمة للمؤلفين يجري تعميم مشاركة الوحدة في كافة معارض معظم معارض الكتاب المحلية وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك في معارض الكتاب التي تنظمها الهيئة بالمحافظات على مدار العام من أجل تيسيير تواصل المؤلفين مع الهيئة.

وذلك من أجل تسلم الأعمال وتسهيلا على أدباء المحافظات الذين يرغبون في نشر إبداعاتهم من خلال الهيئة كما تقدم التفاصيل الكاملة عن موقف جميع الأعمال التي تعمل هيئة الكتاب على طباعتها للرد على استفسارات المؤلفين.

إيميل وحدة خدمة المؤلف

azzafouad.gebo@gmail.com 

رقم هاتف وحدة خدمة المؤلف  

25775000 وداخلى 146

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