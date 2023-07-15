عضو «الأمومة والطفولة»: المجلس تبنى مدونة سلوك إعلامي تجاه قضايا الطفل

قدمت الدكتورة سامية دسوقي، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، ورقة عمل لتقييم دور الإعلام في مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال خلال مؤتمر مبادرة «براءة بين الغبار»، التابعة لمؤسسة «ماعت».

حماية حقوق الطفل

وأوضحت عضو المجلس، أن الإعلام شريك أساسي في كل قضايا التنمية وحماية حقوق الطفل، بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، وصولا لمرحلة المراهقة، حتى مرحلة الشباب.

وأضافت، أن الإعلام له دور مهم في توعية المجتمع تجاه التحديات التي تواجه الأطفال، ولابد وأن يلعب دورا في تعريف الأسر والأهالي بالمبادرات التي تعمل على حماية حقوقه.

قضايا الأطفال في الإعلام

ولفتت «دسوقي»، إلى أن اهتمام الإعلام بتسليط الدور على حقوق الطفل يكون موسميا، فضلا عن أن بعض الدراسات أجريت على تناول قضايا الأطفال في الإعلام تستعمل تقديم صورا نمطية، وهو ما يعيق حصولهم على حقوقهم، وهو ما يتسبب في ضرر نفسي للأطفال وأسرهم، فضلا عن استعمال مصطلحات خاطئة، موضحة أنه لا يمكن إنكار وجود جهود عالمية مبذولة من قبل خبراء الإعلام لتصحيح تلك المصطلحات، والتي بدأت في رصد بعض الألفاظ ووضع بدائل لها.

وأوضحت، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى دوما لإبراز قضايا الأطفال، فضلا عن تمكين الإعلامين لمواجهة مثل هذه القضايا.

وأكدت، أن المجلس تبنى مدونة سلوك إعلامي تجاه قضايا حقوق الطفل عامة، والهدف منها التغطية الكاملة والعادلة لقضايا الأطفال.