حقوقي: تمكين الأسر الأكثر فقرًا يقضي على عمالة الأطفال

قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن مقاومة عمالة الأطفال يتم من خلال عدة خطوات أولها تمكين الأسر الأكثر فقرا، موضحا أن الأوضاع المعيشية والمادية الصعبة للأسر من أبرز الأسباب التي تؤدي لعمالة الأطفال.

توفير الدعم للأطفال

وأوضح الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الرابع لمبادرة «براءة بين الغبار»، للقضاء على عمالة الأطفال في المحافظات وتحديدا محافظة المنيا، أنه لابد من توفير دعم للأطفال حتى يتمكنوا من استكمال مراحل تعليمهم، مؤكدًا أن للإعلام دور كبير في مقاومة عمالة الأطفال، ولابد من تحري الدقة في نقل الصورة بما يساهم في مساعدة المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في أداء دورها في الحد من هذه الظاهرة.

التحديات التي تواجه الأطفال

وأكد «عقيل» أنه لابد أن تحرص وسائل الإعلام العمل على هذه النقطة بشكل إيجابي، فضلا عن عملها على إبراز التحديات التي تواجه الأطفال. جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تنفذ مبادرة «براءة بين الغبار»، في إطار القضاء على عمالة الأطفال في مصر.