«إعلام جنوب أسيوط» ينظم ندوة عن مخاطر عمالة الأطفال وأبعادها المجتمعية

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتنسيق ووحدة السكان بديوان عام محافظة أسيوط والمجلس القومي للسكان والوحدة المحلية بأبوتيج لقاء إعلاميا وجلسة تشاورية حول مخاطر عمالة الأطفال و أبعادها المجتمعية وذلك بحضور متميز لممثلي المؤسسات الحكومية المعنيه بالقضية السكانية والقيادات الطبيعية والقطاع الأهلي حيث يأتي اللقاء في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بشأن التوعية بالقضية السكانية وأبعادها المختلفة.

قاعة الاجتماعات بمركز أبوتيج

وانعقد اللقاء بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بحضور محسن محمد جمال رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد وبحضور دكتور محمد عبد الراضي رئيس المدينة صرحت بذلك مروة سيد سلام مدير مركز إعلام جنوب أسيوط.

طرح قضايا عمالة الأطفال

وأوضحت مدير مركز الإعلام أن اللقاء كان بمثابة جلسة تشاوريه لطرح قضية عمالة الأطفال ومستجداتها في ظل وقوع عدة حوادث ووقائع مؤسفه في هذا الصدد علي المستوي المحلي والتي كشفت عن تزايد معدلات الدفع بالأطفال للعمل في سن مبكر جراء الانجاب العشوائي بالقري وكثرة عدد الأطفال في الأسرة علي الرغم من العوز والحاجة ،كما أن اللقاء بمثابة دعوة لكافة الجهات المعنية والقيادات الطبيعية لتضافر الجهود من أجل مناهضة هذا البعد الخطير من أبعاد القضية السكانية.

وضع توصيات

كما أوضحت مديرة المركز بأنه قد حاضر باللقاء كلا من فتحي صلاح الدين مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة أسيوط ومحمد عبده مدير المجلس القومي للسكان واختتم اللقاء بوضع التوصيات وخطة العمل المشتركة وأليات المتابعة لتنفيذ الخطة .