أهداف مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح».. أبرزها «مكافحة عمالة الأطفال»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 160 مليون طفل، يندرجون تحت ملف عمالة الأطفال على مستوى العالم خلال عام 2020، وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عن عمالة الأطفال، ومنقسمين إلى «63 مليون منهم فتيات، و97 مليون منهم أولاد»، وأوضح التقرير أن هناك 10.3 % يعملون في مجال الخدمات، كما أن هناك 38.2 منهم يعملون في ظروف عمل خطرة.

70 % من عمالة الأطفال حول العالم في مجال الزراعة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، إلى أنه وفقا أيضا لآخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، 70 % من عمالة الأطفال حول العالم في مجال الزراعة، بالإضافة إلى 10.3 % من عمالة الأطفال في مجال الصناعة، كما أن هناك 89.3 % مليون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 11 سنة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح»، للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية، والتى ينفذها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»،

أهداف مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح»

- مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح» تستمر لمدة شهرين.

- تعتمد وزارة التضامن الاجتماعى في مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح» على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية.

- تستهدف مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح» تنظيم حوارات مجتمعية، ندوات ثقافية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

- الإستعانة بالرائدات الإجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية.

- الإستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع.

- تشمل مبادرة «علشان ولادكم احسبوها صح»، عدد من القضايا، منها: «مكافحة عمل الأطفال، التسرب من التعليم، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة، الزيادة السكانية، التمكين الإقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وصحة الأم والطفل».