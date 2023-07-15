رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مساعد وزير العدل يهنئ رئيس النيابة الإدارية على تولي منصبه

كتب:

محمد عيسى
03:30 م | السبت 15 يوليو 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت،  بمقر رئاسة الهيئة، المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل؛ لتقديم التهنئة  له على اختياره رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه الرفيع، وذلك في حضور المستشار  أحمد مرسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

رئيس الهيئة يرحب بمساعد وزير العدل 

وخلال اللقاء، رحب رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، وأكد على تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان، وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه تقدم المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون

اقرأ المزيد:

أحمد مرسي أمينا عاما للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية 

"المنشاوى" يترأس أول اجتماع لـ"الأعلى للنيابة الإدارية" لاستعراض مكافحة الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يوافق على ترقية 1031 مستشارا بالهيئة

اجتماع للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية لبحث موقف القضاة المعارين بقطر

بعد إعادة تشكيله.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد أول اجتماع له

إرجاء اجتماع وزير العدل مع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلى الغد
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.